Washington (dpa) - Die Affäre um möglicherweise unrechtmäßige Kontakte des Trump-Lagers zur russischen Regierung überschattet weiter die Regierungspolitik in die USA. Die Demokraten in Senat und Abgeordnetenhaus fordern den Rücktritt von Justizminister Jeff Sessions. Er hatte noch vor seiner Amtseinführung zweimal Kontakt zum russischen Botschafter in den USA gehabt, dies aber in seiner Anhörung vor dem Senat explizit verneint. Auch auf eine entsprechende schriftliche Anfrage hatte Sessions mit «Nein» geantwortet.