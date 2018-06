Moskau (dpa) - Beim Abschuss eines russischen Militärhubschraubers in Syrien sind beide Piloten ums Leben gekommen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut russischen Agenturberichten mit. Der bewaffnete Helikopter sei eigentlich auf einem Testflug gewesen und habe dann auf Drängen syrischer Regierungstruppen vorrückende Kämpfer der Terrormiliz IS beschossen. Die Offensive der Islamisten sei so zwar zunächst gestoppt worden, doch nachdem die Besatzung ihre Munition verschossen und den Rückflug eingeleitet hatte, sei der Hubschrauber dann vom Boden aus abgeschossen worden.