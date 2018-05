Baikonur (dpa) - Nachschub für die Raumfahrer: Ein russischer Frachter hat mehr als 2,5 Tonnen Material zur Internationalen Raumstation ISS gebracht. Der Transporter vom Typ Progress dockte am Abend planmäßig an, teilt die Flugleitzentrale bei Moskau mit. Neben Lebensmitteln, Sauerstoff und Treibstoff erhielt die ISS-Besatzung auch neue Forschungsgeräte. Dazu gehört unter anderem ein Mikrosatellit, der zu Studienzwecken im Weltall ausgesetzt werden soll. Das Besondere an dem Satelliten ist, dass der Korpus des Geräts mit einem 3D-Drucker hergestellt wurde.