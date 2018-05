Miami (dpa) - US-Präsidentschaftsbewerber Marco Rubio hat sich nach der Niederlage in seinem Heimatstaat Florida aus dem Rennen um die Kandidatur für die Republikaner zurückgezogen. Das gab Rubio in Miami bekannt. Zuvor war er mit deutlichem Rückstand auf den Favoriten um die Präsidentschaftskandidatur, Donald Trump, unterlegen, der damit alle 99 Delegierte in Florida bekam. Das Feld der Republikaner hat sich damit von einst 17 auf nur noch drei Bewerber reduziert. Neben Trump und Ted Cruz ist nur noch John Kasich im Rennen.