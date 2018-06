Madrid (dpa) - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo kehrt bei Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City wie erwartet ins Team zurück. Der Portugiese hatte zuletzt beim 0:0 im Hinspiel und auch in der Liga wegen Oberschenkelproblemen gefehlt. Ronaldos Sturmpartner Karim Benzema wird am Abend im heimischen Estadio Bernabeu hingegen wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel fehlen. Real will zum fünften Mal das Endspiel in der Champions League erreichen. ManCity will in sein erstes Finale einziehen, unter anderem mit dem Ex-Wolfsburger Kevin De Bruyne.