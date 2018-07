Rio de Janeiro (dpa) - Der durch hohen Wellengang eingestürzte Olympia-Radweg in Rio de Janeiro soll bis zu den Olympischen Spielen im August wieder betriebsbereit sein. Das erklärte Bürgermeister Eduardo Paes in einem lokalen TV-Sender. Geplant ist, dass der Radweg mit einem weiteren, noch im Bau befindlichen Teilstück spektakulär entlang der Atlantikküste bis nach Barra führt, wo sich der Olympiapark befindet. Nur drei Monate nach der Eröffnung war die neue Rad-Atttraktion am 21. April eingestürzt. Dabei starben zwei Menschen. Starker Wellengang hatte ein Teilstück einstürzen lassen.