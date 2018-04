Offenbach (dpa) - Die Wetterturbulenzen sind vorbei, das Wochenendwetter in Deutschland wird nasskalt und zunehmend frostig. Regen geht allmählich in Schnee über. «Sturm ist in den nächsten Tagen kein Thema mehr», heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Dafür werde es kälter: Tagsüber erreichen die Temperaturen nur noch einstellige Werte, nachts rutschen sie meist unter den Gefrierpunkt, auf den Bergen herrscht Dauerfrost. Sonnenschein gibt es morgen im Norden und Westen, während sonst immer Schauer fallen.