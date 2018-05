Berlin (dpa) - Bayern will verhindern, dass Mord in Zukunft nicht mehr automatisch mit lebenslanger Haft bestraft wird. «Ich werde mich mit aller Kraft dagegenstemmen, dass bei einer im Grunde überflüssigen Reform die absolute Strafandrohung "lebenslang" für Mord zur Disposition gestellt wird», sagte Bayerns Justizminister Winfried Bausback der dpa. Der Entwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas für eine Reform der Tötungsdelikte hält zwar an der Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag fest. Wer wegen Mordes verurteilt wird, soll nicht mehr unbedingt «lebenslänglich» erhalten.