Mendig/Nürnberg (dpa) - Zehntausende Fans wollen an diesem Wochenende die US-Rocker Red Hot Chili Peppers und die Heavy-Metal-Combo Black Sabbath live erleben. Beide Bands gehören zu den Headlinern bei «Rock am Ring» und «Rock im Park». Black Sabbath verabschiedet sich in diesem Jahr nach fast einem halben Jahrhundert auf der Bühne von seinen Fans. Die Zwillingsfestivals gehen von heute bis Sonntag über die Bühne.