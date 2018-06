Leipzig (dpa) - Zeitgleich mit einer Kundgebung der fremdenfeindlichen Legida-Bewegung haben am Abend in Leipzig an mehreren Orten rechtsextreme Hooligans randaliert. Es wurden mehrere Autos angezündet, Pyrotechnik abgefeuert und Dutzende Schaufensterscheiben eingeschlagen. Ob es auch Verletzte gab, ist noch unklar. Zur Feststellung der Personalien wurden mehrere Verdächtige in Gewahrsam genommen. Die Demonstrationen im Stadtzentrum, an denen Tausende Gegner und Anhänger der Legida teilnahmen, verliefen weitgehend friedlich.