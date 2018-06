Düsseldorf (dpa) - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hat Durchsuchungen bei drei mutmaßlichen Unterstützern der Terrororganisation «Islamischer Staat» vorgenommen. Die Razzien erfolgten auf Veranlassung des Generalbundesanwalts. Die drei Beschuldigten seien verdächtig, um Mitglieder und Unterstützer für den IS geworben zu haben, sagte eine Sprecherin der Behörde. Am Freitag war in Mutterstadt in Rheinland-Pfalz ein 24-jähriger Asylbewerber unter dem Verdacht festgenommen worden, ein Islamist zu sein.