Hannover (dpa) - Trotz des abgesagten Fußball-Länderspiels soll in der Bundesliga am Wochenende gespielt werden. «Der Spieltag wird stattfinden», sagte Ligapräsident Reinhard Rauball der Deutschen Presse-Agentur. Die Absage der Testpartie der deutschen Weltmeister gegen die Niederlande habe aber Folgewirkungen bei den nun zu klärenden Sicherheitsfragen. Zu Details wollte sich Rauball noch nicht äußern. Der Ligapräsident sagte: Der Fußball in Deutschland haben am Abend in allen Facetten eine andere Wendung genommen.