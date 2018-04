Moskau (dpa) - Heute zum 30. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl hat der russische Präsident Wladimir Putin den Mut und die Selbstaufopferung der damaligen Helfer gewürdigt. Tschernobyl sei eine ernste Lehre für die ganze Menschheit. Die Folgen hallten wie ein raues Echo bis heute nach - auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen, schreibt Putin in einem Telegramm an die sogenannten Liquidatoren. Ohne den heldenhaften Einsatz der Helfer hätte die Tragödie noch viel schlimmere Ausmaße annehmen können, so Putin.