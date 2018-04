Moskau (dpa) - Nach Geheimdiensthinweisen auf einen Sprengsatz an Bord des abgestürzten Ferienfliegers in Ägypten stellt Russland seine Flüge in das beliebte Urlaubsland komplett ein. Bislang hatten britische und westeuropäische Airlines lediglich ihre Verbindungen zum Badeort Scharm el Scheich gestoppt. Präsident Wladimir Putin habe die Regierung angewiesen, einen entsprechenden Vorschlag des Inlandsgeheimdienstes FSB umzusetzen, sagte ein Kremlsprecher. Dies bedeute nicht, dass Russland sich auf einen Terroranschlag als Absturzursache festlege. Bei der Tragödie am vergangenen Samstag kamen 224 Menschen ums Leben.