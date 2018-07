Genf (dpa) - Die UN rechnen mit einer Verschiebung des für Montag geplanten Beginns der Verhandlungen über ein Ende des syrischen Bürgerkriegs. Aus praktischen Gründen sei es wahrscheinlich, dass sich der Termin um ein paar Tage nach hinten verschieben werde. Das sagte ein Sprecher von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in New York. Man ziele aber nach wie vor auf den 25. ab. Die Vereinten Nationen werden den Stand der Vorbereitungen am Wochenende noch einmal überprüfen. Die Verhandlungen werden in Genf stattfinden.