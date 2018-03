Köln (dpa) – Ein halbes Jahr nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht hat erstmals ein Prozess wegen sexueller Nötigung begonnen. Angeklagt sind vor dem Amtsgericht ein Algerier und ein Iraker. Zu Prozessbeginn bestritt einer der beiden die Vorwürfe, der andere schwieg. Laut Anklage sollen die beiden 21 und 26 Jahre alten Männer zunächst Fotos mit den späteren Opfern gemacht haben. Anschließend seien die Frauen von einer Männergruppe getrennt und umringt worden. Einer Frau sei an den Po und in den Schritt gefasst. Angeklagt sind die beiden Männer auch wegen versuchten Raubes.