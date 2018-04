London (dpa) - Die britische Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana wird am 5. Juli auf dem königlichen Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk getauft. Wie der Kensington-Palast mitteilte, wird der Erzbischof von Canterbury die Tochter von Prinz William und seiner Frau Kate in der Kirche St Mary Magdalene in die Kirche aufnehmen. Prinzessin Charlotte war am 2. Mai zur Welt gekommen.