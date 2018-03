Kiew (dpa) - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will mit einem Gipfeltreffen der Ukraine, Russlands, Deutschlands und Frankreichs einen neuen Anlauf zur Überwindung der Ukraine-Krise nehmen. Die Gespräche im sogenannten Normandie-Format sollen am 15. Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden. Das kündigte Poroschenko in Kiew an. Der russische Präsident Wladimir Putin forderte unterdessen den Internationalen Währungsfonds zu weiterer Finanzhilfe für die krisengeschüttelte Ukraine auf.