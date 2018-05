Stuttgart (dpa) - Ein Polizist ist in Stuttgart bei einem Einsatz mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Er habe sich zusammen mit einem Kollegen mit Schüssen gegen den Angriff wehren müssen, dabei sei auch der Angreifer schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Streife mit zwei Beamten war demnach zuvor im Stuttgarter Stadtteil Hallschlag zu einem Einsatz gerufen worden. Beide Verletzten kamen am Morgen in Krankenhäuser. Details konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.