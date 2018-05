Oakland (dpa) - Der verheerende Brand mit drei Dutzend Toten bei einer illegalen Lagerhaus-Party im kalifornischen Oakland ist möglicherweise durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst worden. Wie der Bezirks-Sheriff dem Sender KTVU sagte, will ein Augenzeuge Flammen an dem Haushaltsgerät gesehen haben. In dem Bereich habe es auch deutliche Brandspuren gegeben, die auf eine Feuerquelle hinweisen. Nach Feuerwehrangaben haben die Einsatzkräfte nunmehr 90 Prozent des völlig ausgebrannten Lagerhauses durchsucht. Sie fanden 36 Leichen. Die Ermittler glauben, dass es keine weiteren Opfer gibt.