Budapest (dpa) - Nach einer Bombendrohung gegen ein Condor-Flugzeug haben Experten der ungarischen Polizei keinen Sprengstoff an Bord der Maschine gefunden. Vorher war das Flugzeug außerplanmäßig in Ungarn gelandet. Die Maschine war auf dem Weg von Berlin-Schönefeld in den ägyptischen Urlaubsort Hurghada.