Mailand (dpa) - Lukas Podolski soll heute einen Medizincheck bei Inter Mailand absolvieren. Der deutsche Fußball-Nationalspieler landete am Abend in Italien und wurde von hunderten Fans begeistert empfangen. Er hoffe auf eine großartige Saison, sagte Podolski. Der Stürmer steht bislang beim FC Arsenal unter Vertrag und soll bis zum Ende der Saison an Inter Mailand ausgeliehen werden. Vorgesehen ist offenbar, dass Podolski noch heute seinen Vertrag unterschreibt. Am Nachmittag könnte er dann das erste Mal mit dem Team trainieren.