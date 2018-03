Hamburg (dpa) - Die Pflegeeltern des an einer Methadon-Vergiftung gestorbenen Mädchens Chantal sind vom Hamburger Landgericht wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der 54-jährige Pflegevater erhielt ein Jahr Haft auf Bewährung, die vier Jahre jüngere Pflegemutter acht Monate auf Bewährung. Chantal war vor drei Jahren an den Folgen einer Methadon-Vergiftung gestorben. Das elfjährige Mädchen soll in der Wohnung seiner drogenabhängigen Pflegeeltern in Hamburg-Wilhelmsburg Zugang zu der Heroin-Ersatzdroge gehabt haben.