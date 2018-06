Kremmen (dpa) - Die AfD-Parteichefin Frauke Petry hat die Partei ungeachtet ihres offenen Streits mit ihrem Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen zur Geschlossenheit aufgerufen. Man habe es auch in der schwierigen Anfangszeit hinbekommen, weil man immer zusammengestanden habe, sagte Petry auf dem Landesparteitag der Brandenburger AfD in Kremmen. Auf die Spaltung der baden-württembergischen AfD-Fraktion ging sie nicht direkt ein. Sachsen-Anhalts AfD-Landeschef André Poggenburg wurde deutlicher. Mit den Vorgängen in Baden-Württemberg habe die AfD in der Außenwirkung nicht gepunktet, sagte er.