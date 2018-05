Athen (dpa) - Erneut wird in Athen damit gedroht, fällige Schuldenzahlungen an den Internationalen Währungsfonds nicht zu leisten, wenn es zuvor keine Lösung mit den Gläubigern gibt. Der parlamentarische Vertreter der linken Regierungspartei Syriza, Nikos Filis, sagte im griechischen Fernsehen ANT1, Griechenland werde die nächste IWF-Rate am 5. Juni nicht zahlen, falls es nicht vorher zu einer Einigung mit den Geldgebern komme und Geld in die Staatskassen fließe. «Jetzt ist die Stunde der Wahrheit», sagte Filis. Athen muss am 5. Juni gut 300 Millionen Euro an den IWF zahlen.