Rom (dpa) - Im Vatikan werden die Oster-Feierlichkeiten heute mit der traditionellen Osternacht im Petersdom fortgesetzt. Papst Franziskus leitet den Gottesdienst, mit dem die Gläubigen an die Auferstehung Christi erinnern. Zu der Zeremonie werden wie schon am Karfreitag beim Kreuzweg am Kolosseum erneut tausende Pilger im Vatikan erwartet. Morgen, am Ostersonntag, mit der Ostermesse und dem traditionellen Segen «Urbi et Orbi» - der Stadt und dem Erdkreis.