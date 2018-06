Berlin (dpa) - Die SPD kritisiert die Überlegung von Finanzminister Wolfgang Schäuble, wichtige EU-Entscheidungen stärker auf Ebene der Regierungen voranzutreiben statt über die europäischen Institutionen. Der Vorschlag laufe darauf hinaus, die EU-Kommission und das EU-Parlament zu schwächen, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann im ZDF-«Morgenmagazin». Dies sei ein Fehler. Die europäischen Institutionen müssten gerade nach dem Volksentscheid in Großbritannien gestärkt werden. Schäuble warb in der ARD angesichts der Brexit-Krise für einen Kurswechsel in der EU.