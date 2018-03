Rio de Janeiro (dpa) - Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro haben am Tag der ersten Medaillenentscheidungen Probleme bei Einlasskontrollen vor den Sportstätten eingeräumt. Mario Andrada, Sprecher des Organisationskomitees, sagte: «Wir haben besonders im olympischen Park Probleme. Wir versuchen, die Kontrollen zu beschleunigen.» Dort stehen beispielsweise das Schwimm- und das Tennisstadion. Es hätten sich an einigen Eingängen lange Schlangen gebildet und Besucher hätten warten müssen, während die Wettkämpfe schon begonnen hätten.