New York (dpa) - Die Spaßaktion sorgt jedes Jahr für erstaunte Blicke und Gelächter: In vielen Städten der Welt sind U-Bahn-Fahrgäste gestern wieder ohne Beinkleidung unterwegs gewesen. Indem sie untenrum nur ihre Unterhose trugen, begingen die Teilnehmer den 15. «No Pants Subway Ride»-Tag. Die größte Aktion fand in New York statt, wo Tausende bei nasskaltem Wetter ohne Hose in die U-Bahn stiegen. Von sieben Treffpunkten aus fuhren sie zum Union Square, wo eine große Party das Spektakel beendete. Insgesamt nahmen Menschen in mehr als 60 Städten auf der ganzen Welt an der Aktion teil.