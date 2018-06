Stockholm (dpa) - Mit kräftiger Unterstützung aus der Fußball-Bundesliga hat sich Österreich für die Fußball-EM 2016 in Frankreich qualifiziert. Durch Tore von Bayern-Star David Alaba per Foulelfmeter und zweimal Stuttgarts Stürmer Martin Harnik kam die Mannschaft von Trainer Marcel Koller zu einem 4:1 gegen Schweden in Stockholm und sicherte sich damit sogar zwei Spieltage vor Schluss den Sieg in Gruppe G. Außerdem traf Marc Janko für die Alpenrepublik, der Treffer von Superstar Zlatan Ibrahimovic war für Schweden zu wenig.