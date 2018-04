Hannover (dpa) - US-Präsident Barack Obama kommt heute nach Deutschland. Er landet voraussichtlich am Mittag in Hannover. Der Präsident kommt von einem Besuch aus London. Bundeskanzlerin Angela Merkel will Obama in Hannover auf Schloss Herrenhausen begrüßen. Danach ziehen sich beide zu einem Gespräch unter vier Augen zurück. Dabei geht es auch um das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP. Merkel und Obama wollen dafür werben. Gestern hatten in Hannover Zehntausende Menschen gegen TTIP demonstriert.