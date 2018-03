Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will nach der Schießerei mit 14 Toten in San Bernardino eine Rede an die Nation halten. Der Präsident werde in seiner Ansprache über den Stand der Ermittlungen nach der Attacke in Kalifornien informieren, auf breiterer Ebene über die Terrorbedrohung sprechen und darüber, wie die USA sie besiegen werden, hieß es aus dem Weißen Haus. Ein Ehepaar hatte am Mittwoch 14 Menschen in San Bernardino erschossen. Die beiden wurden von der Polizei getötet. Obama will um 2.00 Uhr MEZ am Montag reden.