Athen (dpa) - Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei nach Griechenland bleibt weiterhin niedrig. Es seien auch heute ganz wenige Menschen rübergekommen, sagte ein Offizier der Küstenwache auf der Insel Chios heute der dpa. Von Freitag auf Samstag waren insgesamt 162 Flüchtlinge aus der Türkei eingetroffen. Zum Vergleich: Noch im Februar kamen täglich rund 2000 Menschen an. Seit Inkrafttreten des Flüchtlingspakts der EU mit der Türkei am 20. März können die illegalen Neuankömmlinge in die Türkei zurückgeschickt werden.