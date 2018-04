Stockholm (dpa) - In Stockholm beginnt heute die Woche der Nobelpreis-Verkündungen. Los geht es am Vormittag mit der Bekanntgabe der Preisträger in der Medizin. Morgen und am Mittwoch lüftet eine Jury in Stockholm dann das Geheimnis um die Nobelpreise in Physik und Chemie. Der Friedensnobelpreisträger 2015 wird am Freitag in Oslo verkündet. Ob am Donnerstag auch bekannt wird, wer den Literatur-Nobelpreis bekommt, verrät die Schwedische Akademie erst kurz vorher. Verliehen werden die Preise am 10. Dezember.