Freiburg (dpa) - Ein neun Jahre alter Junge ist im baden-württembergischen Kandern beim Spielen an einem Bach vom Hochwasser mitgerissen worden. Rund 300 Einsatzkräfte aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz suchen nach dem Kind. Bislang ohne Erfolg. Der Junge spielte an dem Bach, fiel ins Wasser und trieb sofort ab. Starker Regen hatte in Südbaden stellenweise für Hochwasser gesorgt. Auf dem Fluss Dreisam in Freiburg kenterte ein Kanufahrer. Er konnte sich ans Ufer retten.