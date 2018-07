Potsdam (dpa) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes ist kein schneller Durchbruch in Sicht. Damit drohen weitere Warnstreiks in den kommenden Wochen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen in Potsdam standen bislang die angestrebte neue Eingruppierung der Beschäftigten in die Entgeltordnung und der Streit um die zusätzliche Altersvorsorge. Über die Lohnforderung wurde bislang kaum gesprochen. Die Arbeitnehmervertreter fordern sechs Prozent mehr für die mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen.