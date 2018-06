Frankfurt/Main (dpa) - Keine vollständige Aufklärung der Affäre, dafür neue Spuren zu Franz Beckenbauer: Der mit Spannung erwartete Freshfields-Bericht zu möglicher Korruption rund um das Sommermärchen rückt wieder die Rolle des deutschen WM-Machers in den Fokus. Die Untersuchungen bringen den damaligen Organisationschef der Fußball-WM 2006 in Zusammenhang mit dubiosen Zahlungen, die am Ende beim skandalumwitterten Mohamed bin Hammam in Katar gelandet sein sollen. Die wesentlichen Fragen konnte auch die Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer nicht klären. Laut DFB hätten die Wirtschaftsexperten keinen Beleg für einen Stimmenkauf nachweisen können.