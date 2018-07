New York (dpa) - Die Rekordjagd an der Wall Street hält an - auch dank guter Geschäftszahlen der amerikanischen Großbank JPMorgan. Der Dow Jones Industrial markierte bei 18 537,57 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte und schloss 0,73 Prozent fester bei 18 506,41 Punkten. Der Eurokurs wurde nur kurz vom überraschenden Verzicht der britischen Notenbank auf eine sofortige Zinssenkung beflügelt: Zuletzt stand die Gemeinschaftswährung in New York moderat höher bei 1,1118 Dollar.