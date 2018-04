San Francisco (dpa) - Facebook führt Innovationen ein, die seine 1,6 Milliarden Nutzer noch länger auf der Plattform halten sollen. So bekommen Unternehmen die Möglichkeit, mit ihren Kunden über den Kurzmitteilungsdienst Messenger zu chatten. Live-Videos können künftig auch direkt von vernetzten Kameras zum Beispiel auf Drohnen übertragen werden. Facebook-Chef Mark Zuckerberg demonstrierte in San Francisco, wie man in einem Dialog innerhalb des Messengers Blumen bestellen oder Nachrichten von CNN abrufen kann.