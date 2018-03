Jerusalem (dpa) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Juden in Europa nach den Terroranschlägen auf ein Kulturcafé und eine Synagoge in Kopenhagen zur Auswanderung in den jüdischen Staat aufgerufen. «Juden wurden auf europäischem Boden ermordet, nur weil sie Juden waren», sagte Netanjahu während einer Kabinettssitzung in Jerusalem. «Diese Terrorwelle wird weitergehen.» Er wende sich an die Juden in Europa: «Israel ist eure Heimstätte.» Auf die Anschläge in Paris im Januar, bei denen auch vier Juden getötet worden waren, hatte Netanjahu bereits mit einem ähnlichen Aufruf reagiert.