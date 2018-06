Lausanne (dpa) - Russische Leichtathleten dürfen bei den Olympia in Rio definitiv nicht starten. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wies den Einspruch von 68 Athleten gegen ihren Ausschluss zurück. Das Urteil ist richtungsweisend für das IOC, das bis Dienstag über den kompletten Ausschluss aller russischen Sportler von den Sommerspielen in Brasilien entscheiden will. Grundlage für einen Bann aller russischen Sportler ist der Bericht des WADA-Ermittlers Richard McLaren, in dem Staatsdoping in Russland angeprangert wird.