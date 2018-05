Grafing (dpa) - Nach der tödlichen Messerattacke eines mutmaßlich psychisch kranken Mannes am Bahnhof in Grafing bei München soll der 27-Jährige heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Hessen Mord und versuchten Mord in drei Fällen vor. Allerdings hat die Anklagebehörde Zweifel an der Schuldfähigkeit des Mannes. Somit ist neben der Untersuchungshaft auch die Einweisung in eine psychiatrische Klinik möglich. Der Mann hatte gestern einen 56 Jahre alten Fahrgast erstochen und anschließend drei weitere Männer durch Messerstiche verletzt.