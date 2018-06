Bogotá (dpa) - Die kolumbianische Polizei hat einen mutmaßlichen deutschen Drogenschmuggler gefasst, der mit einem der größten Rauschgift-Kartelle des Landes zusammengearbeitet haben soll. Der 35-Jährige sei in seinem Haus in Cartago im Westen Kolumbiens festgenommen worden. Im Rahmen eines Antidrogen-Einsatzes seien elf weitere Verdächtige in anderen Städten gestellt worden. Die Bande soll tonnenweise Kokain von Kolumbien nach Panama und in andere mittelamerikanische Länder geschmuggelt haben. Von dort sei das Rauschgift in die USA gebracht worden, hieß es in Medienberichten.