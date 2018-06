Frankfurt/Main (dpa) - Ein mutmaßlicher IS-Kämpfer ist am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Der 18-Jährige soll eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein Richter habe den Mann in Untersuchungshaft geschickt. Der junge Mann aus Nordhessen soll im Oktober 2014 mit drei Begleitern im Auto über die Türkei nach Syrien gereist sein, um dort am Kampf teilzunehmen. Bei dem Versuch, Ende Februar von Syrien zurückzugelangen, wurde er festgenommen.