Mainz (dpa) - Beim Überfall auf einen Geldtransporter in Wolfsburg, den drei mutmaßliche frühere RAF-Terroristen verübt haben sollen, hat einer der Täter keine Maske getragen. Das sagte ein ermittelnder Polizeihauptkommissar in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst». In der Live-Sendung wurde ein neues Phantombild gezeigt, das nach Zeugenangaben erstellt wurde. An dem Überfall Ende Dezember waren DNA-Proben der drei mutmaßlichen Ex-RAF-Mitglieder Daniela Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg entdeckt worden.