Hannover (dpa) - Die 15-Jährige, die einen Polizisten am Hauptbahnhof Hannover niedergestochen haben soll, war schon als kleines Kind in der Salafisten-Szene bekannt. Zahlreiche Videos auf der Online-Plattform YouTube zeigen das Mädchen im Grundschulalter an der Seite des Salafisten-Predigers Pierre Vogel. Das Kind beantwortet Fragen und liest aus dem Koran. Die Ermittler prüfen, ob der Mordversuch an dem 34-jährigen Beamten vor einer Woche einen islamistischen Hintergrund hatte. Über die Videos hatten zuerst mehrere Medien berichtet.