Karlsruhe (dpa) - Nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen IS-Terrorzelle sitzen zwei der drei festgenommenen Syrer in U-Haft. Die Männer, die in NRW und Baden-Württemberg gefasst wurden, seien noch am Vortag dem Haftrichter vorgeführt worden, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Der dritte Beschuldigte sollte im Tagesverlauf folgen. Die Gruppe soll einen Anschlag mit Sprengstoff und Schusswaffen in Düsseldorf geplant haben. Konkrete Vorbereitungen gab es nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft noch nicht.