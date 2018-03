Islamabad (dpa) - Mutmaßliche islamistische Extremisten haben in Pakistan eine Universität nahe der Stadt Peshawar überfallen. Nach ersten Erkenntnissen drangen etwa ein halbes Dutzend Bewaffnete auf den Campus vor, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Fünf Männer einer privaten Sicherheitsfirma seien verletzt worden. Die Provinz Khyber Pakhtunkhwa ist eine Hochburg islamistischer Taliban-Kämpfer. Im Dezember 2014 hatten Islamisten in einer Schule in Peshawar 136 Kinder massakriert. Die Tat wurde zum nationalen Trauma.