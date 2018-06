Dhaka (dpa) - Nur wenige Tage nach einer brutalen Geiselnahme mit 28 Toten hat es in Bangladesch erneut einen tödlichen Anschlag gegeben. Bei der Detonation mehrerer Sprengsätze kam mindestens ein Polizist in der Nähe der größten Zusammenkunft zum islamischen Fest des Fastenbrechens in Bangladesch ums Leben. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Zu den Tätern machte die Polizei zunächst keine Angaben. Nach Medienberichten hielten sich zur Zeit des Anschlags bis zu 300 000 Menschen in oder um den Pilgerort Sholakia Eidgah auf.