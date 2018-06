Kabul (dpa) - Bei einer schweren Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens acht Menschen getötet worden. Das hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums gesagt. Zehn Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Laut Innenministerium handelte es sich um eine Autobombe. Der Fahrer habe in dem Wagen gesessen, auch er sei getötet worden. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar.